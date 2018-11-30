تونس تستضيف اجتماعات البنك الأوروبي العام المقبل

أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، استضافة بلاده اجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام المقبل 2019. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 اليوم الجمعة، حي أوضح لأن هذا الاجتماع السنوي يندرج في إطار منتدى الأعمال لمنطقة جنوب وشرق المتوسط. يذكر أن حجم استثمارات البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، منذ سبتمبر 2012 وحتى اليوم، يبلغ حوالي 731 مليون يورو تخدم 33 مشروعا. وأصبحت تونس عضوا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2020.



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