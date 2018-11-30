ميركل تنطلق من مدريد لحضور قمة العشرين

وأعلنت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا عن انطلاق رحلة المستشارة الألمانية فى تمام 8.22 من صباح اليوم، بعدما تعرضت طائرة ميركل لعطل فني تسبب فى هبوط اضطرارى بمطار كولونيا.
ومن المقرر أن تفوت المستشارة الألمانية افتتاح مجموعة العشرين، المنعقد اليوم الجمعة فى العاصمة بوينوس آيريس، كما لن يشاركها زوجها يواكيم ساور رحلتها.
واستبعدت القوات الجوية الألمانية، اليوم الجمعة، وجود سبب جنائى وراء عطل تسبب فى هبوط مفاجئ للطائرة التى كانت تحمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين.
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