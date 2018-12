وزير تعليم اليمن: الحوثي يريد إلحاق الشعب بولاية الفقيه

جدة - بواسطة طلال الحمود - في فيديو صادم، ظهر فيه معلم حوثي وهو يتفاخر بتدريب مجموعة من الأطفال على القتال، بهدف إعدادهم وإرسالهم لجبهات القتال، مما يؤكد حراك الحوثيين على قيامه بتجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser