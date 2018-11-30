أبلغ الرئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد تاسك​ المشاركين في قمة ​مجموعة العشرين​ في ​الأرجنتين​ أنه لن يكون هناك اتفاق أو عدم خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ على الإطلاق إذا ما رفض برلمان ​المملكة المتحدة​ اتفاقية ​تيريزا ماي​ حول "البريكست".

شكرا لقرائتكم خبر عن تاسك: إذا رفض برلمان بريطانيا اتفاق ماي حول البريكست لن يكون هناك اتفاق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .