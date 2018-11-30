زاخاروفا: ترامب ألغى اجتماعه ببوتين بسبب الأوضاع الأميركية الداخلية

انتقدت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، خلال مؤتمر صحفي، "رفض السلطات الفرنسية منح قناة RT ترخيص التغطيات الصحفية في الدوائر الحكومية ب​فرنسا​"، مشيرة إلى أن "الإعلام البريطاني ينشر حقائق تخالف معلومات التحقيق بشأن العميل الروسي ​سيرغي سكريبال​".

وتساءلت زاخارفا عن "مصير عائلة سكريبال ومكان تواجدها سواء في ​بريطانيا​ أو خارجها"، مشيرة إلى أن "هناك مجموعة من المخابرات تقوم بالتعامل مع العائلة".

وأوضحت أن "روسيا ساعدت بتفكيك الألغام في البوسنة والهرسك وسوريا وغيرها من الدول"، مشيرة إلى "أننا نعتبر العراق دولة واحدة وندعم الحوار بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان".

وشدّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن "محاولة تشبث الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بالسلطة تجر أوكرانيا إلى مغامرة".

واعتبرت زاخاروفا أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الأوضاع الأميركية الداخلية وليس النزاع بين روسيا وأوكرانيا".