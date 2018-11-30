مظاهرات في شوارع بروكسل احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات

اندلعت مظاهرات في شوارع العاصمة البلجيكية ​بروكسل​ احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات للأسبوع الثاني على التوالي، فيما أغلقت السرطة عدداً من طرقات العاصمة لتفادي تطور المظاهرات.

ولبس المحتجون سترات صفراء شبيهة لتحرك "السترات الصفراء" في ​فرنسا​ الذي تظاهر الأسبوع الماضي احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة".

وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت نحو 40 شخصًا، واحتجزت العديد من السيارات على خلفية أعمال شغب الأسبوع الماضي.