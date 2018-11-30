المطران حنا: من يتضامن مع فلسطين يتضامن مع اليمن وسوريا والعراق وكل الاقطار العربية المستهدفة

أكد رئيس أساقفة سبسطية و​القدس​ للروم الأرثوذكس ​المطران عطالله حنا​ أن "من يتضامن مع ​فلسطين​ يتضامن مع ​اليمن​ و​سوريا​ و​العراق​ وكل الاقطار العربية المستهدفة"، مشيراً إلى أنه "من القدس تحية محبة واكبار للشعب اليمني الذي يُقتل كل يوم ولا يزال متمسكاً بوطنيته"، لافتاً إلى أن "أنظمة خليجية تستقبل قيادات من الاحتلال وتتجاهل ما يحدث في القدس من انتهاكات لمقدساتنا".

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