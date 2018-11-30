بطاركة الشرق الكاثوليك ايد المساعي لإعلان لبنان مركزا دوليا لحوار الأديان والحضارات

هنأ مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الى ان اللبنانيين ب​الإنتخابات النيابية​ التي أجريت في شهر أيّار المنصرم في جوّ من الحرّية والديمقراطية، وطالب المسؤولين بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، متعالين عن كلّ مصلحة شخصية أو فئوية، لتسير عجلة الدولة وفق ما يتناسب وحاجات المواطنين، في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة التي يرزح لبنان تحت وطأتها. وشكر ​الدولة اللبنانية​ بكلّ مكوّناتها على استقبال النازحين من بلادهم في ​العراق​ و​سوريا​ رغم المصاعب الإقتصادية التي يعانيها لبنان، مشدّدين على ضرورة عودتهم إلى أرضهم ووطنهم من أجل المحافظة على حقوقهم المدنية وعلى حضارتهم وثقافتهم. وايّد المساعي لإعلان لبنان مركزاً دولياً لحوار الأديان والحضارات.

واعتبر ان الشبيبة علامة رجاء في بلدان الشرق الأوسط، اضاف في بيان "لقد شاركنا في السينودس الخاص الذي دعا إليه قداسة ​البابا فرنسيس​ حول "الشبيبة: الإيمان وتمييز الدعوات"، وخرجنا بتوصيات عديدة تخص رسالتكم في الكنائس والمجتمعات، وتابعنا في بغداد مسيرتكم حول موضوع الشباب، وغمرنا فرح عظيم وفخر كبير لدى احتفالنا بأمسية الصلاة مع شبيبة بغداد، في كاتدرائية مار يوسف للكدان، حيث أصغينا إلى خبرات الشباب وتساؤلاتهم وهمومهم وهواجسهم وتطلّعاتهم".

ولفت مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في البيان الختامي لمؤتمره السادس والعشرين في مقرّ البطريركية الكلدانية في بغداد، الى انه في ظلّ ما تعانونه من صعوبات وتحدّيات في خضمّ الأوضاع الراهنة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وأمام نزيف الهجرة الذي يهدّد مستقبلكم والحضور المسيحي في الشرق برمّته، نعرب عن وقوفنا إلى جانبكم. وكما نشارككم الألم الحاضر عينه، نتطلّع معكم نحو غدٍ مشرق بزوغه مرهون بحضوركم، ونؤكّد لكم أننا سنعمل معاً في سبيل توفير مقوّمات صمودكم وثباتكم في أرضكم. وها نحن نردّد أمامكم ما قلناه لمؤمنينا في ختام الرسالة الراعوية الحادية عشرة التي أصدرناها في عيد العنصرة الماضي: "أثبتوا في إيمانكم وفي أوطانكم، وساهموا في بنائها... نحن عدد قليل، ولكنّنا "ملح ونور وخميرة"، ونحن كنيسة شهداء. كونوا مؤمنين محبّين بمثل محبّة الله لكلّ خلقه وكونوا أقوياء بالمحبّة. وكونوا بناةً لأوطانكم مع كلّ مواطنيكم، مشاركين في كلّ الآلام والتضحيات، من أجل ترقّيها وازدهارها، كونوا في قلب بلادكم صنّاعاً لتاريخها مهما كانت قسوة الناس أو الأحوال" (رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك 11، رقم 19).

وعرض كلّ واحد من الآباء البطاركة الأوضاع في بلاده، والصعوبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والتطلّعات المستقبلية، وأوضاع المهجَّرين وإمكانية عودتهم إلى قراهم وديارهم، والعلاقة مع المنتشرين والتواصل معهم. ووجّهوا نداءات إلى أبنائهم وإخوتهم في بلدان الشرق الأوسط، وثمّن البيان الختامي الأجواء الإيجابية التي بدأت تسود في العراق بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، ممّا يساهم في تعزيز بوادر الإستقرار التي نرجو أن تكتمل بتشكيل الحكومة الجديدة لتقوم بمهامها لما فيه خير الوطن بكلّ مكوّناته. وإذ نترحّم على أرواح الشهداء ونسأل الشفاء للجرحى، نؤكّد على ضرورة اقتلاع الفكر الداعشي الظلامي من النفوس والخطابات، ونطلب من المسؤولين في العراق العمل يداً بيد لنهضة البلد وتطوّره. كما نحثّ أبناءنا وبناتنا على التشبّث بأرضهم والمحافظة على إرث آبائهم وأجدادهم رغم الصعوبات والتحدّيات، فهذه بلادنا وفيها تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا.

اضاف البيان "نعرب عن ارتياحنا لما آلت إليه الأوضاع في سوريا من استقرار شمل معظم أرجاء الوطن، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها، راجين أن يشمل هذا الإستقرار ربوع سوريا كلّها، ومطالبين المسؤولين وجميع مكوّنات الوطن بشبك الأيدي وإعادة بناء سوريا مزدهرة ومتطوّرة، مبنية على الإحترام المتبادل بين الجميع، مترحّمين على أرواح الشهداء، وطالبين الشفاء التامّ للجرحى. كما نناشد جميع أصحاب القرار بالعمل الجادّ لعودة النازحين والمهجَّرين إلى ديارهم، لما في ذلك من أثر بالغ في صون الوحدة الوطنية، حتى تبقى سوريا أرض السلام والحرّية والكرامة".

وتابع "نؤكد تضامننا مع الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يئنّ تحت وطأة الإحتلال ويتوق إلى فجر الخلاص والإستقلال، فالأوضاع يلفّها الجمود، لكنّنا نطالب الأسرة الدولية بإقرار ​الدولة الفلسطينية​ ضمن قيام الدولتين، وعودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ إلى أراضيهم. ونجدّد رفضنا الكامل لقرار إعلان القدس عاصمةً لإسرائيل ونقل ​السفارة الأميركية​ إليها وجعل ​اسرائيل​ دولة قومية لليهود".

وقدّر المجلس الاستقرار القائم في المملكة الهاشمية الاردينة وتمنى النجاح في مواجهة التحدّيات المتنوعة، مؤكّدين تضامننا مع جميع المواطنين في حياتهم واستقرارهم وعيشهم المشترك. كما ثمّن الجهود المبذولة لخدمة اللاجئين والمهجَّرين، وبالأخص من سوريا والعراق. كما قدّر حجم التحديات ونثني على الجهود المبذولة لتجديد الخطاب الديني والسعي لتحديث المناهج المدرسية في مصر، بما يضمن المساواة وبناء المستقبل على أساس المواطنة وروح الإخاء بين جميع المصريين. ونجدّد تضامننا مع عائلات الشهداء، مؤكّدين أنّ مصر ستبقى عنواناً للإنفتاح والصمود في وجه كلّ تطرُّف. ونؤيّد كلّ المساعي التي تؤول إلى تحسين أوضاع المواطنين والنهوض بالإقتصاد كي ينعم الجميع بحياة كريمة.

وتوجّه إلى المسؤولين المدنيين في شرقنا لنؤكّد لهم أنّ مسيرة بلداننا ومستقبلها الحضاري، لا ولن يتحقّقا إلا باحترام حقوق جميع المواطنين حسب "شرعة حقوق الإنسان" التي سنّتها منظّمة الأمم المتّحدة قبل سبعين عاماً، وهي شرعةٌ تفرض على جميع الدول الأعضاء واجب تأمين الحرّيات المدنية والدينية للمواطنين كافةً. والحقيقة كما ينبّهنا قداسة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر أنه: "إن السلام والعدالة في عالمنا لا يتحققان إن لم تُحترَم الحرّيات الدينية للجميع".

واعتبر إنّ إيماننا المشترك بالإله الواحد، خالق الكون ومدبّره، يوحّد قلوبنا ويشركنا في بناء الوطن الواحد في العيش الفاعل والمتفاعل، والمؤسَّس على مبدأ المواطنة الواحدة. إنها حضارة المحبّة، التي يدعونا إليها اليوم شهداؤنا وجرحانا، فلا نخيّب أملهم. على مثالهم لنكن "صانعي السلام"، فنستحقّ أن نُدعى "أبناء الله".

اضاف "من أرض العراق المباركة، بلاد الرافدين، التي تعمّد ترابها بدماء شهدائنا وشهيداتنا الأبرار، والتي تعبق بعطر الشهادة للرب يسوع ولإنجيل المحبّة والفرح والسلام، والإستشهاد حبّاً بالمعلّم الإلهي ، وفي هذه الأيّام المقدسة ونحن نستعدّ للإحتفال بعيد ميلاد الرب ​يسوع المسيح​ ونهاية عام 2018 وبداية العام الجديد 2019 الذي نرجوه مباركاً وملؤه السلام والأمان، نجدّد مشاعر المحبّة الأبوية وعواطف التضامن والتعاضد مع أبنائنا في الشرق الذين يؤدّون الشهادة للرب يسوع وسط عالم مضطرب تتلاطمه الأمواج العاتية مهدّدةً وجودهم، ونمنحهم جميعاً بركتنا الرسولية، مذكّرينهم بقول معلّمنا الإلهي: "لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع"، وبتأكيد مار بولس رسول الأمم: "إن كان الله معنا فلا أحد يقدر علينا"، فنحن "بدون الرب لا نستطيع أن نفعل شيئاً"، "ومن يتّكل عليه لا يخيب".