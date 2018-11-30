الرئيس عون وعد بمتابعة تنفيذ قانون المفقودين والمخفيين قسرا بعد تشكيل الحكومة

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​ النائب ​حكمت ديب​ الذي عرض معه الاوضاع العامة في البلاد وسلمه نسخة عن قانون المفقودين و​المخفيين قسرا​ الذي اقره ​مجلس النواب​ في 13 من الشهر الجاري ووقعه رئيس الجمهورية اخيرا.

وبعد اللقاء، قال النائب ديب ان "القانون هو انجاز تاريخي يسجل للرئيس عون الذي كان من الاوائل الذين طالبوا باقراره، مؤكدا لاهالي المفقودين انه سيطبق وسيوضع على السكة الصحيحة"، كاشفاً أن "الرئيس عون وعد بمتابعة تنفيذ القانون في ​مجلس الوزراء​ بعد ​تشكيل الحكومة​ العتيدة وذلك لانشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا التي ستتابع تنفيذه ووضع نظامها الداخلي".

من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة ب​الاستقلال​ من رئيس المجلس السياسي الأعلى في ​ليبيا​ مهدي محمد المشّاط.