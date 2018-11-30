إتهام طالبة طب بإختطاف صديقتها

واجهت طالبة بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة تهمة الإختطاف لصديقتهاوفتح في مواجهتها بلاغ تحت المادة 162 من القانون الجنائي..

وترجع تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة الدار أنه عندما أبلغ والد فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً عن اختفاء ابنته حيث أفاد أنها أرادت الزواج من شاب يتبع لدولة أجنبية إلا أنه رفض تزويجها منه وفوجئ بعدم وجود إبنته بالمنزل ليبحث عنها في كل مكان وبالبحث المتواصل توصلت الشرطة لمعلومات تفيد عن وجودها مع إحدى صديقاتها في منزل مستأجر وعند إحضار طالبة الطب المتهمة أنكرت في بادئ الأمر معرفتها بها لتعترف بعد ذلك عليه دونت الشرطة بسوبا شرق بلاغاً تحت مادة الإختطاف وداهمت الشقة التي تتواجد بها المختفية ومن ثم إحضارها لمنزل ذويها وبعد إجراء كافة الإجراءات أحيل البلاغ وتم شطب البلاغ في مواجهة طالبة الطب من قبل النيابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)