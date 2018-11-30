مساعي صلح بين الطرفين في قضية “نورا حسين” الشهيرة

قال محامي الإتهام في قضية نورا حسين الشهيرة الأستاذ علي حسن عبد الرحمن إن هنالك مساعي صلح بين الطرفين للتنازل عن الحق الخاص وذلك بناءً على المساعي الحثيثة المبذولة من قبل زعماء قبيلة الزغاوة وبعض الخيرين وهنالك اتفاق على مبدأ الصلح سوف تكتمل الإجراءات في الفترة القامة بإذن الله.

وقال الأستاذ علي حسن عبد الرحمن ممثل الاتهام عن أولياء الدم إن دل ذلك إنما يدل على أصالة هذا الشعب وترابطه ودور حكماء القبائل في تهدئة النفوس.

وبحسب صحيفة الار يوم الجمعة إن نورا حسين كانت قد أدينت بقتل زوجها المرحوم (عبده) داخل شقة شهر العسل بالمهندسين بأم درمان وكانت القضية قد أثارت الرأي العام الداخلي والخارجي بعد صدور حكم الإعدام في مواجهتها إلى أن تم تخفيض العقوبة إلى السجن خمس سنوات مع الدية بواسطة محكمة الاستئناف ويضع القضاء في المحكمة العليا الآن ملف محاكمة نورا حسين أمامه يذكر أن ممثلي الدفاع عن المتهمة الأساتذة المحامين عادل محمد أحمد وحمزة أبوسم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)