المؤبد لمتهم باختطاف فتاة من حديقة والاعتداء عليها بأم درمان

أصدرت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي ابراهيم حسن الطاهر عقوبة السجن المؤبد لمتهم بعد أن قام بإختطاف فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من حديقة معروفة وحجزها داخل منزل لمدة ستة عشر يوماً وإعتدى عليها جنسياً أكثر من مرة بعد أن توصلت المحكمة إلي إدانة المتهم تحت المادة 45ب مقرونة بالمادة 86 من قانون الأسرة والطفل كما أمرت المحكمة أن يفع المتهم غرامة وقدرها عشرة ألف جنيه يدفع منها تعويض 5 ألف جنيه للمجني عليها.

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار يوم الجمعة أنه عندما كانت المجني عليها برفقة صديقتها بإحدى الحدائق العامة وحضر المتهم ومعه آخر وقاموا بأخذ الفتاتين إلي منزل وتمكنت صديقة المعتدي عليها من الهروب وتم إخطار الشرطة التي باشرت في البحث حتى تم القبض على المتهم وأخذ الفتاة وعرضها على الطبيب وثبت واقعة الإغتصاب وبعد اكتمال التحريات حول الملف لمحكمة الأسرة والطفل التي استمعت بدورها إلى جميع الحيثيات وتوصلت المحكمة إلى إدانة المتهم بتهمة الإغتصاب وإحتجاز المجني عليها وصدر الحكم السابق ذكره كما أصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهم الثاني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)