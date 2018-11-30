 قصة إختفاء نجل أشهر رجل أعمال لمدة (11) عاماً

حادثة اختفاء ابن أشهر رجل أعمال بالسودان التي شارفت على إكمال أحد عشر عاماً منذ بداية اختفائه ومعلومات تتحدث عن اعتقاله بإحدى الدول العربية طيلة هذه السنوات تاركاً خلفه زوجة وطفل في الشهر الرابع من العمر لتصل سنوات عمره إلى أحد عشر عاماً دون أن يرى والده والصمت القاتل يقلق الأنفس الحالمة إلى رسالة اطمئنان دون جدوى.

وبحسب صحيفة الدار يوم الجمعة فإن عودته إلى أسرته الصغيرة اصطدمت بالواقع القاتم حول مصيره والبحث عنه عبر الوسائل القانونية لم يكتمل سواءً كان محبوساً في تلك الدولة أو مفقوداً لتبدأ الخطوات الجادة في الوصول إلى الحقائق الخافية.

ووفقاً لصحيفة الدار فإن إجراءات منظورة أمام أحدى المحاكم بالخرطوم وسوف تورد الدار لاحقاً كافة الوقائع التي تحصلت عليها عبر متابعة الإجراءات المنظورة بعد أن تكتمل الإفادات المتعلقة بفتح هذا الملف في أعدادنا القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)