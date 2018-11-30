صور | الاحتلال يقمع مسيرات الضفة

الخليج 365 | فريق التحرير

أُصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع عقب قمع قوات الاحتلال مسيرات خرجت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ظهر اليوم الجمعة.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدات المغيّر، ورأس كركر، ونعلين، قضاء رام الله، وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وخرجت مسيرات في بلدتي رأس كركر والمغيّر عقب أداء صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين.

كما أقام المصلون صلاة الجمعة في خيمة التضامن بالخان الأحمر شرق القدس المحتلة، رفضًا لقرار الاحتلال بهدمه وتهجير أهله.

واستولى مستوطنون قبل عدة أسابيع على أرض زراعية "منطقة السهل" ببلدة المغيّر وأقاموا عليها بؤرة استيطانية ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المجاورة.



إقامة صلاة الجمعة في منطقة السهل ببلدة المغيّر

إقامة صلاة الجمعة في منطقة السهل ببلدة المغيّر



إقامة صلاة الجمعة في الخان الأحمر

إقامة صلاة الجمعة في الخان الأحمر