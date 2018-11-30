كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير أممي يُفجر مفاجآة صاعقة للحوثيين من مؤتمر باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طاهر بومدر، الخبير الأممي ورئيس البعثة الإنسانية الأسبق للأمم المتحدة لدى العراق، أن مجلس الأمن قرر وجود اختراق للسلام والأمن الدوليين من قبل الحوثيين.

وأضاف خلال كلمته بندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير، أن هناك تقارير أممية أخرى تربط بين اليمن وما يسمى الربيع العربي.