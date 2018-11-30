كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير أممي: الحوثيين ليسوا نشطاء بل حملة سلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طاهر بومدرا الخبير الأممي رئيس البعثة الإنسانية الأسبق للأمم المتحدة إلى العراق، إن "الحوثيين ليسوا نشطاء بل حملة سلاح"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن قرر وجود اختراق للسلام والأمن الدوليين من قبل الحوثيين، فيما تزعم تقارير أممية أخرى أن هناك ربطا بين اليمن وما يسمى "الربيع العربي".

جاء ذلك خلال ندوة "تناقض التقارير الأممية.. القانون الدولي وواجب الحماية" بمنتدى باريس للسلام والتنمية المنعقد في فرنسا الجمعة.

وانطلقت صباح الجمعة، ندوة بعنوان "تناقض التقارير الأممية.. القانون الدولي وواجب الحماية" بشأن اليمن، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، وينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية برئاسة جمال العواضي رئيس المنتدى، وبمشاركة عدد من الخبراء والنشطاء والمنظمات المعنية في باربس وبروكسل وجنيف.