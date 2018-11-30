بعد سرقة دراجة هوائية.. طفل بفاس يهرب من منزله خوفا من عقاب والده

أقدم طفل يبلغ من العمر 15 سنة، من مدينة فاس، وتحديدا حي بنسودة، على الفرار من منزلهم العائلي، خوفا من عقاب والده.

الطفل القاصر غادر المنزل قبل حوالي أسبوع، رفقة بعض أبناء الحي، بعد عملية سرقة دراجة هوائية من أمام محلبة.

مصطفى حجوجي، والد المهدي، قال في حديث مع “اليوم24″، إن ابنه أقدم على الهروب خوفا منه، حيث وصلته معلومات أنه في مدينة العرائش.

وأضاف الأب، في حديثه مع الموقع، أن ابنه قام رفقة 4 من أبناء الحي بسرقة الدراجة الهوائية، قبل أن تتم إعادتها إلى أصحابها، لكنه ومنذ ذلك الوقت غادر المنزل.

ويوجد الأب حاليا في طنجة بعدما وردته أخبار تفيد بوجود ابنه هناك، رفقة 3 أصدقائه، بعدما تمكن واحد منهم من الرجوع، والذي حكا تفاصيل مروعة عن نومهم في الشارع تحت الأمطار.

ودعى الأب المواطنين إلى الوقوف معه ومساعدته في العثور على ابنه وعودته إلى أحضانه.