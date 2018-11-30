بعد سحبه من الكاميرون.. جنوب إفريقيا تعلن “التحدي” وتزاحم المغرب على “كان” 2019

عبرت جنوب إفريقيا، أحد أكبر بلدان القارة السمراء، عن استعدادها من أجل تفديم الترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 وتعويض الكاميرون، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد القاري، اليوم الجمعة، سحب شرف تنظيم هذه المسابقة من بلد عيسى حياتو، وفتح باب الترشح للبدان الأخرى من أجل تعويضه.

وحسب مصادر إعلامية إفريقية، فإن بلاد نيلسون مانديلا، هي أول البلدان القارية التي أكدت رغبتها وجاهزيتها من أجل احتضان هذه التظاهرة القارية عوض الكاميرون، وذلك بالنظر إلى توفرها على جميع الإمكانيات المالية، وعلى مستوى البنى التحتية اللازمة، من أجل إنجاح هذا الحدث في صيغته الجديدة، والذي يعرف مشاركة 24 بلدا للمرة الأولى عوضا عن 16.

وبهذا القرار، ستكون جنوب إفريقيا هي أكبر منافس للمغرب، في حال تقدم لذلك رسميا، من أجل احتضان الـ”كان”، مع العلم أن المغرب يحضى بدعم جميع دول شمال إفريقيا بناء على آخر بلاغ لاتحاد شمال إفريقيا للعبة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر رسميا، سحب شرف تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 من الكاميرون، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقده صباح اليوم الجمعة في العاصمة الغانية أكرا، بسبب عدم جاهزية البلد لاستضافة التظاهرة.

وأعلن الـ”كاف” قبل قليل عن قراره، بناء على تقرير آخر لجنة تفتيش تابعة للاتحاد، والذي أكد بأن الكاميرون جاهزة فقط بنسبة 60 بالمائة لاستضافة التظاهرة، وهي نسبة أقل من النسبة التي حددها الاتحاد القاري في دفتر التحملات الخاص بالمسابقة والمتمثلة في 85 بالمائة، قبل 7 أشهر من انطلاق المنافسة.

وسيفتح الـ”كاف”، يوم غد السبت، الباب أمام الدول الراغبة في تعويض الكاميرون، كما منحها مهلة شهر لتحضير ملفاتها، قبل الإعلان عن البلد البديل، شهر يناير المقبل.