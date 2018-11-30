عرض جديد لإنهاء عطالة لاعب “الأسود”

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن أيام الدولي المغربي، نبيل درار أصبحت معدودة بالدوري التركي، بعد إتفاق مبدئي على مغادرته لأسوار فنربخشة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، صوب الدوري البلجيكي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن درار الذي عانى العطالة رفقة فريقه التركي، فضل العودة إلى بلجيكا، بحثاً عن دقائق لعب إضافية، تؤهلة للظهور رفقة الأسود بالاستحقاقات الكروية المقبلة، على رأسها نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام شهر يونيو المقبل.

التقارير قالت إن ناد كلوب بروج، الذي يلعب له المغربي سفيان أمرابط، يبقى الأبرز للظفر بخدمات نجم موناكو السابق، وخطف عقده من فنربخشه بشكل نهائي، بعد أن أصبح منذ أشهر خارج مفكرة الطاقم الفني للنادي، رفقة المغربي الثاني عاطف شحشوح.

غياب التنافسية عن درار، جر على اللاعب مجموعة من الانتقادات، خلال مشاركاته الأخيرة مع المنتخب الوطني المغربي بلقاءات التصفيات، والتي ضمن المغرب قبل إسدال الستار على جولتها الأخيرة، مشاركته بالنسخة 32 لكأس الأمم الإفريقية.