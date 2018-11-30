في عملية مشتركة للأمن الإيطالي والإسباني.. اعتقال مغربيين حاولا تهريب 11 طنا من الحشيش ـ صور ـ

في عملية مشتركة مع مديرية مكافحة المخدرات بإيطاليا، تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية، مساء أمس الخميس، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من الحشيش كانت على متن قارب شراعي قبالة سواحل صقلية.

وحسب مصادر إسبانية، فقد تمكنت العناصر الأمنية، من اعتقال شابين من أفراد العصابة المغربية التي تنشط في مجال تهريب المخدرات والمتخصصة في تزويد المنظمات الإجرامية الدولية بالحشيش، وتم ضبط على متن القارب الشراعي 11 طنا من الحشيش المهرب كانوا يعتزمون توزيعه في دول أوروبا الشرقية.

وأوردت ذات المصادر، أنه تم رصد القارب من قبل عناصر الحرس المدني، بعد أن رسى في ميناء مليلية المحتلة، قبل أن ينتقل إلى سواحل الجزائر ، حيث تم شحنه بواسطة قوارب سريعة مختصة في تهريب المخدرات، مشيرة إلى أن المعطيات التي وفرتها السلطات الإسبانية، مكنت من اعتراض القارب الشراعي الذي كان يحمل العلم الهولندي، والعثور بداخله على العديد من الصناديق المحملة بالحشيش المهرب، والذي بلغ مجموع وزنها 11 طنا.

إلى ذلك، تم فتح تحقيق مع الموقوفين من أجل الكشف عن باقي المتورطين من العناصر المكونة للعصابة الإجرامية، قبل تقديمهم للعدالة المختصة لإتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.