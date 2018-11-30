عاجل.. الـ”كاف” يسحب رسميا استضافة “كان” 2019 من الكاميرون

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رسميا، سحب شرف تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 من الكاميرون، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقده صباح اليوم الجمعة في العاصمة الغانية أكرا، بسبب عدم جاهزية البلد لاستضافة التظاهرة.

وأعلن الـ”كاف” قبل قليل عن قراره، بناء على تقرير آخر لجنة تفتيش تابعة للاتحاد، والذي أكد بأن الكاميرون جاهزة فقط بنسبة 60 بالمائة لاستضافة التظاهرة، وهي نسبة أقل من النسبة التي حددها الاتحاد القاري في دفتر التحملات الخاص بالمسابقة والمتمثلة في 85 بالمائة.

وفي السياق ذاته، منح الاتحاد القاري الكاميرون شرف استضافة هذا الحدث، نسخة 2023، حتى يكون جاهزا تماما.

وسيفتح الـ”كاف”، يوم غد السبت، الباب أمام الاتحادات والدول القارية الراغبة في نيل شرف استضافة هذا الحدث، عوض الكاميرون، والتي يملك جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية التي تخول له إنجاح التظاهرة، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب هو البلد الأكثر ترشحا.

كما ينتظر أن يعلن الاتحاد القاري عن البلد الذي سيستضيف الحدث مع بداية شهر يناير المقبل، بعد منح مهلة شهر واحد لكل البلدان القارية لتقديم ملف الترشيح.