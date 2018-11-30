شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المستشارة الألمانية تستأنف رحلتها إلى الأرجنتين بعد هبوط اضطراري لطائرتها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:41 مساءً, 30 نوفمبر 2018 م
المناطق - وكالات
أعلنت الحكومة الألمانية اليوم، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استأنفت رحلتها إلى الارجنتين للاتحاق بأعمال قمة العشرين بعد هبوط اضطراري لطائرتها في مطار (كولونيا بون) غرب ألمانيا.
وذكرت الحكومة في بيان أن الطائرة (كونراد ادناور) “ايه 300-340” هبطت اضطراريًا أمس، بسبب “خطأ فني جسيم” حيث تم استبدال الطائرة بأخرى أصغر تابعة للجيش الألماني.
وأضاف البيان أن المستشارة الألمانية ستتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ستستقل هناك طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية (ايبيريا) لتنقلها إلى العاصمة الأرجنتينية.
من جهته نفى سلاح الطيران الألماني الجمعة، تقارير إخبارية تحدثت عن فرضية وجود “عمل تخريبي” وراء الهبوط الاضطراري لطائرة المستشارة الألمانية.
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