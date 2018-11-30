10 أحداث دولية جرت هذا الأسبوع... ما هي؟

هذه أهم الأحداث الدولية التي حصلت أمس: دعا مبعوث أممي إلى اليمن إلى وقف إطلاق النار في الحديدة. قرّرت إسرائيل تخفيض تمثيلها الدبلوماسي لدى تركيا. في فرنسا، دعت "السترات الصفراء" لمواصلة التظاهر السبت المقبل. تبنى البرلمان الإيطالي قانونا مثيرا للجدل حول مواجهة الهجرة غير الشرعية. تم إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل إسبانيا. في ايطاليا، تم اعتقال شخص احتجز رهائن.

إيران تحرر تجارتها مع الاتحاد الأوراسي. إيران تحرر تجارتها مع الاتحاد الأوراسي. قرّرت إسرائيل عدم تعيين سفير في تركيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال: "سنستلم إس-400 الروسية أواخر 2019 والشراء بالعملة المحلية". اقتصاديًا، هوت أسعار النفط مرة أخرى بفعل ارتفاع مخزونات النفط الأميركية.



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