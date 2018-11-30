CNN تنهي خدمات صحفي بسبب دعوته لتحرير فلسطين

أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، عن انهاء خدمات صحافي ووقف العقد معه، وذلك على خلفية تصريحات ادلى بها داخل الامم المتحدة دعا خلالها الى "تحرير فلسطين".
وقال متحدث باسم الشبكة في بيان مقتضب نشر على الموقع الالكتروني للتلفزيون إن "مارك لامونت هيل لم يعد يرتبط بعقد مع سي إن إن".
وكان هيل الاستاذ في جامعة تيمبل بولاية فيلادلفيا، دعا قبل يوم على ذلك إلى "تحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، في تصريح شبهه البعض بما تقوله حركة حماس.
وجاء تعليقاته خلال كلمة في اجتماع في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وعلق هيل على المسألة في تغريدة على تويتر قائلا إن "إشارتي +من النهر إلى البحر+ لم تكن دعوة لتدمير أي شيء أو أي أحد".
وأضاف على تويتر "إنها دعوة من أجل العدالة، في كل من إسرائيل والضفة الغربية/غزة"، مؤكدا أن "الخطاب واضح جدا وقال بالتحديد تلك الأشياء".
وقال أيضا "أؤيد حرية الفلسطينيين. أدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. أنا منتقد جدا للسياسة والممارسات الإسرائيلية (...) لا أدعم أي معاداة للسامية وقتل الشعب اليهودي أو أي شيء آخر نسب إلى كلمتي". وأضاف "أمضيت كل حياتي أحارب هذه الأمر".
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