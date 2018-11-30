انت الان تتابع سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ م

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة أحمد أحمد، اليوم الجمعة، سحب تنظيم نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية «2019»، من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة العرس القاري، وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، حيث فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة، ضرورة التقدم بملفاتها بشكل فوري، وهذه هي المرة الثانية التي يسحب فيها تنظيم البطولة من دولة في آخر 4 سنوات، بعدما سحب التنظيم من المغرب في نسخة 2015 ومنحه كاف لغينيا الاستوائية.

وجاء تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، سلبيًا للغاية، حيث أكد أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة النهائيات القارية، وأكدت تقارير لجان التفتيش، جاهزية ملاعب الكاميرون بنسبة لم تتعد 60 بالمئة، وذلك قبل نحو 6 أشهر من تنظيم البطولة. يذكر أن المغرب