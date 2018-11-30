انت الان تتابع ثلاثي مصري مرشح للفوز باللاعب الأفضل في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٤ م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجوائز عام 2018، التي سيتم تسليمها في احتفالية ضخمة بالعاصمة السنغالية داكار يوم 8 يناير المقبل، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بعد منافسة مع زميله السنغالي ساديو ماني مهاجم الريدز والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، وتم تحديد 34 لاعبًا ضمن قائمة المرشحين للقب أفضل لاعب إفريقي ما بين لاعبين داخل القارة السمراء وخارجها، كما شهدت وجود الثلاثي الذي كان مرشحًا في القائمة النهائية العام الماضي.

وضمت القائمة المغربي أيوب الكعبي والنيجيري أحمد موسى والنيجيري إليكس إيوبي والجابوني بيير أوباميانج والسنغالي إدريسا جايا ومحمد صلاح والغيني نابي كيتا والسنغالي ساديو ماني. بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز والإيفواري ويلفريد زاها الإنجليزي، والغاني توماس بارتي والسنغالي كاليدو كوليبالي، ومهدي بنعطية