انت الان تتابع رونالدو وكوسوفو يسيطران على أبرز أرقام الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - سيطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أبرز الأرقام، التي يستعرضها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في تقريره الأسبوعي عن المباريات

شهدت الملاعب العالمية الأسبوع الماضي العديد من المباريات المثيرة سواء في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الدوري الفرنسي والإيطالي والألماني والإنجليزي والإسباني) أو في المسابقات القارية وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا أو في المسابقات الدولية، وعلى رأسها كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة والمقامة حاليًا في أوروجواي، وشهدت تلك المباريات العديد من الأرقام المميزة والتي حرص موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استعراضها في تقريره الأسبوعي في السطور التالية كالآتي:

- أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يحقق الفوز في 100 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وحقق اللاعب البرتغالي عدد انتصارات أكثر من 136 ناديا من أصل 140 ناديا شاركوا في البطولة ولا يتفوق عليه في عدد الانتصارات من الأندية سوى مانشستر يونايتد (117 انتصارا) وبايرن ميونيخ (132 انتصارا) وبرشلونة (141

- أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يحقق الفوز في 100 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وحقق اللاعب البرتغالي عدد انتصارات أكثر من 136 ناديا من أصل 140 ناديا شاركوا في البطولة ولا يتفوق عليه في عدد الانتصارات من الأندية سوى مانشستر يونايتد (117 انتصارا) وبايرن ميونيخ (132 انتصارا) وبرشلونة (141 انتصارا) وريال مدريد (155 انتصارا).

- احتاج الدوري الألماني لمرور 56 موسما قبل معاصرة مباراة تشهد تسجيل 3 أهداف في أول 60 ثانية من جولة واحدة، ومن بين تلك الأهداف، هدف جوناثان دي جوزمان لفريق إينتراخت فرانكفورت، الذي سجل بعدها هدفًا في أول دقيقة في شباك مارسيليا أمس الخميس في الدوري الأوروبي.

- ارتقت كوسوفو 45 مركزًا في التصنيف العالمي في آخر 8 أشهر، ففي شهر نوفمبر الماضي كانت تعاني من سلسلة من 9 هزائم متتالية، إلا أنها حققت منذ ذلك الحين 8 انتصارات لتصل إلى المرتبة 131 عالميًا.

- سجل نجم باريس سان جيرمان نيمار 31 هدفًا ليتفوق على كاكا ويصبح أفضل هداف برازيلي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وسجل اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا 11 هدفًا في آخر 11 مباراة لعبها مع الفريق الفرنسي.

- سجل مهاجم مارسيليا فلوريان توافين 24 هدفًا في الدوري الفرنسي هذا العام، بعدما سجل هاتريك في شباك أميانز، وهي ثالث أعلى حصيلة تهديفية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، خلف ليونيل ميسي برصيد 28 هدفًا وكريستيانو رونالدو برصيد 31 هدفا، وسجل توافين حتى الآن 61 هدفًا بقميص مارسيليا كثاني أفضل الهدافين في الفريق الفرنسي في القرن الحالي خلف مامادو نيانج الذي سجل 71 هدفًا.

- نجح بالميراس في تفادي الهزيمة في 22 مباراة متتالية وهي سادس أطول سلسلة بدون هزيمة في تاريخ الدوري البرازيلي، وهو الإنجاز الذي حققه بالميراس ليتوج بلقب الدوري للمرة التاسعة، وأصبح لويس فيلبي سكولاري بعمر 70 عامًا أكبر مدرب يتوج باللقب.

- سجل سام فوكيس هدفًا بضربة رأسية في شباك نيوكاسل من على بعد 17,65 متر، لينضم إلى كوكبة بارزة من اللاعبين سجلوا أهدفًا بضربات رأسية من مسافات بعيدة مثل بيليه من 24 ياردة ودييجو أرماندو مارادونا من 27 ياردة ومارتن باليرمو من 43 ياردة، أما الرقم القياسي العالمي فكان من نصيب جوني صامويلسين من مسافة 64 ياردة.

- بعد 17 مباراة مع النادي والمنتخب دون تسجيل أي أهداف، أنهى هوراسيو كالكاتيرا تلك المسيرة بتسجيل رباعية رفقة سبورتينج كريستال الذي فاز بنتيجة 8-0 على فريق سبورت روزاريو.

- احتاجت بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لمرور 6 نسخ حتى يفشل فريق آسيوي للمرة الأولى في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث تواجه المكسيك منتخب إسبانيا في المباراة النهائية غدًا في البطولة المقامة حاليًا في أوروجواي.

وكان نهائي البطولة الماضية بين اليابان وكوريا الشمالية في عام 2016، أما نسخة 2014 فواجهت اليابان منتخب إسبانيا، وفي عام 2012 واجهت فرنسا منتخب كوريا الشمالية، وفي عام 2010 واجهت اليابان كوريا الجنوبية وفي 2008 واجهت الولايات المتحدة كوريا الشمالية.