انت الان تتابع «مصلحتك» لإيهاب توفيق يحقق مشاهدات ضعيفة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م
طرح المطرب إيهاب توفيق أمس الخميس، فيديو كليب جديدا يحمل اسم «مصلحتك»، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وقناة مزيكا عبر «يوتيوب»، وهو من إنتاج شركة «مزيكا»، وكلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي، وتوزيع أحمد زناتي، ومن إخراج ياسر عصام، وسيعرض الأحد المقبل على قناة «مزيكا» الفضائية.. لم يحقق الكليب التفاعل المرجو منه حتى الآن، فهو لم يتجاوز الـ25 ألف مشاهدة، لكن الجمهور وجدها فرصة مناسبة ليطالبوا «توفيق» بالوجود معهم على الساحة بألبوم يعيده إلى مجده في الماضي.
«مصلحتك» ليست الأغنية الـ«سينجل» الأولى التي يطرحها توفيق هذا العام، فسبقتها أغنية تحمل اسم «أحلى ليلة دى ولا إيه»، من كلمات نينا نبيل وألحان أحمد البرازيلي، وطرحت فيديو كليب، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب أيضًا، وتعرض بسببها «توفيق» لهجوم كبير عبر وسائل
«مصلحتك» ليست الأغنية الـ«سينجل» الأولى التي يطرحها توفيق هذا العام، فسبقتها أغنية تحمل اسم «أحلى ليلة دى ولا إيه»، من كلمات نينا نبيل وألحان أحمد البرازيلي، وطرحت فيديو كليب، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب أيضًا، وتعرض بسببها «توفيق» لهجوم كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقوا قائلين: «الألش بيتعمل أغاني»، تعبيرا عن رفضهم كلمات الأغنية، وطلبوا من مطربهم المفضل العودة لأسلوبه القديم، وترك الأغانى التي لا تليق بمستواه ولا مشواره الفني، وإن لم يجد ذلك، فالأفضل له أن يعتذر حفاظًا على ما قدمه على الساحة الغنائية.. (لمتابعة باقي الملاحظات على أغنية «أحلى ليلة دى ولا ايه» من هنــــــــــــا).
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