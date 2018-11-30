هل أثر كورتوا على ضعف نتائج ريال مدريد هذا الموسم؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لم يتعاقد ريال مدريد الصيف الماضي مع أسماء كبرى سوى مع الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا، ومع ذلك يعاني الريال بصورة كبيرة من كثرة الأهداف التي سكنت شباكه هذا الموسم

انتقل الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، بعدما قدم مستويات مميزة مع المنتخب البلجيكي حصل على أثرها على جائزة أفضل حارس في مونديال روسيا الأخير، إلا أنه يقدم عروضا باهتة مع الفريق الملكي تسببت في مواجهته لعاصفة من الانتقادات من قبل جماهير قلعة سانتياجو بيرنابيو، فبعد أن تبادل الأدوار مع زميله كيلور نافاس تحت قيادة جوليان لوبيتيجي، من خلال مشاركة كورتوا في الدوري الإسباني ونافاس في دوري الأبطال والكأس، أصبح كورتوا الحارس الأساسي للريال في كل المسابقات تحت قيادة سولاري.

وتحدث محلل شبكة "سكاي سبورتس" تيرى جيسبون المختص في شؤون الكرة الإسبانية عن مستوى كورتوا مع ريال مدريد في السطور التالية كالآتي: "في البداية أعتقد أن الصفقة كانت رائعة لكون كورتوا من أفضل 5 حراس في العالم، وكان من الضروري التعاقد مع حارس مرمى يطور مستوى نافاس، ولكن يواجه كورتوا مشكلة كبيرة، تتمثل في

وتحدث محلل شبكة "سكاي سبورتس" تيرى جيسبون المختص في شؤون الكرة الإسبانية عن مستوى كورتوا مع ريال مدريد في السطور التالية كالآتي: "في البداية أعتقد أن الصفقة كانت رائعة لكون كورتوا من أفضل 5 حراس في العالم، وكان من الضروري التعاقد مع حارس مرمى يطور مستوى نافاس، ولكن يواجه كورتوا مشكلة كبيرة، تتمثل في امتلاك الريال حارس مرمى قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 سنوات متتالية، وبالتالي سيكون التركيز المصنف على ما يقدمه كبيرًا". "عندما يلعب ريال مدريد بصورة سيئة، فسيكون أول من سيلام هو كورتوا باعتباره اللاعب الجديد، وبالتالي سيكون هو المسوؤل عن الأخطاء". "يمر ريال مدريد بموسم سيئ للغاية، ولا يمكن لوم كورتوا على أي شيء، فلم يكن كورتوا يدرك عند انضمامه إلى فريق كبير بحجم ريال مدريد، أنه سيتعرض إلى هذا الكم الكبير من التسديدات كما حدث في مباراة إيبار على سبيل المثال، وعلى الرغم من انتهاء المباراة بثلاثية نظيفة، فإنها كانت ممكن أن تنتهي بسداسية أو سباعية لولا تألق كورتوا، وبالتالي لا أرى أن مستوى الحارس البلجيكي انخفض عما كان عليه في كأس العالم، بل مستوى ريال مدريد هو من انخفض بصورة مخيفة". "معاناة ريال مدريد في الدوري الإسباني ليست بسبب كورتوا، فالفريق أنهى الموسم الماضي بفارق 17 نقطة عن البطل برشلونة، ولا تزال معاناته مستمرة في الدوري هذا الموسم". "لم يتمكن جوليان لوبيتيجي من اتخاذ القرارات الكبرى مع ريال مدريد، ومن أبرزها أنه لم يستطع تحديد حارس أساسي للريال، نعم نافاس حارس جيد، ولكن كورتوا أفضل على جميع الأصعدة، خاصة أن نافاس ارتكب العديد من الأخطاء في دوري أبطال أوروبا، ولكن لوبيتيجي ارتكب خطًأ كبيرا بعد تحديد حارس أساسي، فاللاعبون يجب أن يعتادوا على اللعب مع حارس مرمى واحد، وهو ما أدى إلى تذبذب المستوى في بداية الموسم". "يتعرض كورتوا لانتقادات غريبة بالنسبة لي، فهناك من انتقده على الهدف الأول لإييار، على الرغم من تصديه البارع لتسديدة في منقطة الـ6 ياردات، وكان الهدف بسبب مجموعة من الأخطاء من مدافعي الريال التي أدت لوصول الكرة للاعب من إيبار في منطقة الـ6 ياردات، وهو ما حدث من أخطاء كارثية أخرى من المدافعين في الهدفين الثاني والثالث، ومع ذلك لم يتأثر كورتوا وتصدى لثلاث أو أربع كرات أخرى بصورة بارعة". "اهتزت شباك ريال مدريد بـ16 هدفًا خارج ملعبه كثاني أضعف خط دفاع في الدوري الإسباني، وعند النظر إلى جلب ريال مدريد حارسا جديدا، يتم طرح سؤال، هل صنع الحارس الفارق؟ وستكون الإجابة بكل وضوح لا، ولكن عند النظر إلى الأهداف، نجد أنه غير مسؤول عن أي منها، فالأزمة الحقيقية في خط الدفاع وليس كورتوا". "سولاري اتخذ القرار الصحيح بتثبيت كورتوا حارسا أساسيا للفريق في كل المسابقات، ومن المنتظر أن يبدأ المدافعون التأقلم على اللعب أمامه، وهو ما ظهر بالعرض المميز الذي قدمه في مباراة روما الأخيرة بدوري أبطال أوروبا". أرقام كورتوا مع ريال مدريد هذا الموسم:

عدد المباريات: 13 مباراة. أرقام كورتوا مع ريال مدريد هذا الموسم:عدد المباريات: 13 مباراة. عدد الدقائق: 1170 دقيقة. عدد التسديدات التي واجهها: 54 تسديدة. عدد التصديات: 37 تصديا. نسبة تصديه للكرات: 66,67%. عدد المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه: 5 مباريات. عدد الأهداف التي سكنت شباكه: 18 هدفًا. أخطاء مباشرة منه تسببت في أهداف: لا يوجد.

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