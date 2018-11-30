قرار جديد بمنع التدخين في السجون الإسكتلندية

أعلنت الحكومة الإسكتلندية، أنه لن يُسمح بالتدخين في سجون إسكتلندا مع سريان قرار حظر التدخين اعتبارًا من اليوم الجمعة، مضيفة أن الحظر خطوة للأمام تجاه إيجاد "جيل خال من التبغ" بحلول عام 2034.
ونقلت صحيفة "سكوتسمان" عن مسئول بخدمة السجون إنه سيسمح للسجناء فقط باستخدام أجهزة السجائر الإلكترونية.
وقال وزير الصحة العامة جو فيتزباتريك، إن التدخين يقتل حوالي شخص من كل خمسة في إسكتلندا.
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