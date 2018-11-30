إغلاق مصانع الورق حول ثاني أكبر بحيرة في الصين

أعلنت السلطات الصينية أنه سيجري إغلاق جميع مصانع الورق حول ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين، بحلول عام 2019، لأنها تلوث البيئة.
وأشار المسئولون، وفقا لصحيفة (تشاينا ديلي) الصينية، إلى أنه سيتم مساعدة العمال في العثور على وظائف جديدة.
وقالت السلطات الحكومية، في إقليم هونان بوسط الصين، إنه سيتم إغلاق المنشآت الخاصة بتصنيع لب الورق، التي عفا عليها الزمن، في المناطق المحيطة ببحيرة دونجتينج، بحلول نهاية العام، وغلق جميع مصانع الورق بحلول نهاية عام 2019.
وأشار المسئولون، وفقا لصحيفة (تشاينا ديلي) الصينية، إلى أنه سيتم مساعدة العمال في العثور على وظائف جديدة.
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