تسرب لغاز تابع لشركة صينية بإقليم خبي يتسبب في قتل 23 شخصًا

قالت شركة "كيم تشاينا" في بيان اليوم الجمعة، إن تسربا لغاز قابل للاشتعال في مصنع تملكه شركة تابعة لها تسبب في انفجار أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 22 هذا الأسبوع في مدينة تشانغ جياكو بإقليم خبي.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة تشانغ جياكو، التي تقع على بعد نحو 156 كيلومترا شمال غرب بكين، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع العاصمة عام 2022.
وقالت كيم تشاينا، إن غاز كلوريد الفينيل تسرب خلال عمليات الإنتاج في المصنع مما أدى لاندلاع حريق تسبب في انفجارات أحرقت شاحنات ومباني.
وفي بيان نشر بموقعها على الإنترنت، اعتذرت الشركة عن الحادث وقالت إنه يعكس مشاكل خطيرة في أنظمتها لإدارة السلامة.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة تشانغ جياكو، التي تقع على بعد نحو 156 كيلومترا شمال غرب بكين، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع العاصمة عام 2022.
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