الجيش الإسرائيلي يُعلن العثور على شظايا لصاروخ مضاد للطيران في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على بقايا تابعة لصاروخ مضاد للطيران في منطقة الجولان.

وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" أنه "متابعة للتقارير وخلال تمشيط أجرته قوات جيش الدفاع في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان تم العثور على شظايا تابعة لصاروخ مضاد للطيران تم إطلاقه في الحادث الذي وقع مساء أمس".

متابعة للتقارير وخلال تمشيط اجرته قوات #جيش_الدفاع في منطقة مفتوحة في هضبة #الجولان تم العثور على شظايا تابعة لصاروخ مضاد للطيران تم إطلاقه في الحادث الذي وقع مساء أمس. سيتم نقل الشظايا لفحص في جيش الدفاع والشرطة

​وأوضح المتحد الإسرائيلي أنه سيتم نقل الشظايا لفحص في جيش الدفاع والشرطة.