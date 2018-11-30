شكرا لقرائتكم تيريزا ماي تلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، الجمعة، أن تيريزا ماي ستجتمع مع ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين في الساعة 20 بتوقيت غرينتش.
هذا وفي وقت سابق التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.
تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.
ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.
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