شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس إفريقية النواب" يستقبل 4 سفراء الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية، الأسبوع القادم، عدد من اللقاءات مع سفراء الدول الإفريقية، بالإضافة إلى سفير دولة كندا.

ويستقبل رضوان، الإثنين المقبل سفير دولة كندا لدى القاهرة جيس ديتون، بالإضافة إلى لقاءين يوم الثلاثاء، أحدهما مع سفير دولة جنوب السودان لدى مصر جوزيف مومو، والثانى مع سفير دولة إريتريا بالقاهرة فاسيل جبرسيلاسى.

وحسب جدول الأعمال - يلتقى رئيس اللجنة، سفير جمهورية چيبوتى لدى القاهرة محمد طهر حرسي.