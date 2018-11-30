الحكومة تكشف حقيقة فرض 2000 جنيه رسوم جديدة على عقود توثيق الزواج

محمود مطاوع

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج, وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة, تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا...