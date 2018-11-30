درويش: الرسول اندراوس يعلّمنا ان نتبع يسوع بكل جرأة ونشاط وحيوية

أكد رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ إلى أن "الكنيسة تدعونا في هذا اليوم لنعيّد للقديس اندراوس، أخ سمعان بطرس والإثنان كانا من تلاميذ الإثني عشر"، مشيراً إلى أن :اندراوس أخو سمعان بطرس كان أحد التلميذين، الذين سمعا كلام يوحنا وتبعا يسوع".

وأوضح، قدّاس احتفالي بعيد القديس اندراوس الرسول ترأسه في كنيسة القديس اندراوس في زحلة، أن "اندراوس كان اول الرسل الذين دعوا ليتبعوا يسوع وقد برهن منذ اللقاء الأول مع يسوع انه كان يتمتع بروح مسؤولية مميزة، من اجل ذلك تدعوه الكنيسة البيزنطية Protoklitos وهذا يعني أول الرسل."

وشدّد على أن "الرسول اندراوس يعلمنا ان نتبع يسوع بكل جرأة ونشاط وحيوية وأن نتعلم أن نبشّر به بحماس كل الذين نتلاقى معهم وخصوصاً ان ننسج مع يسوع علاقة شخصية صحيحة".

ولفت درويش إلى أنه "اذا اردنا ان نلتقي يسوع، اصبحنا نعرف أين نجده، نلتقيه في الكنيسة وهو يدعونا اليها "تعال وانظر"، مجدداً "التزامنا بالكنيسة، نجدد التزامنا بأبرشيتنا، بكنيستنا لنكون دائماً واحداً مع ​المسيح​".

وبعد القداس تفقد المطران درويش الأعمال في صالة الكنيسة وأمل تدشينها في وقت قريب.