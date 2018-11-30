ذبيان يدعو الحريري للفصل بين دوره كرئيس مكلف ودوره كرئيس تيار

دعا رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ للفصل بين دوره كرئيس مكلف للحكومة يمثل كل ال​لبنان​يين وبين دوره كرئيس تيار سياسي، فشعار مصلحة لبنان اولا يقتضي التضحيات والتعاطي مع الملفات بمسؤولية عالية تحمي مصالح كل اللبنانيين وليس شريحة منهم.

كما دعا ذبيان في حديث تلفزيوني، الحريري ليكون السباق لفتح ملفات ​الفساد​ ومتابعتها للنهاية.

ولفت ذبيان الى المحاولات المستمرة للعدو الاسرائيلي لاستعادة هيبته التي اهتزت آخرها اتت في الامس بإعتدائه على منطقة الكسوة السورية التي تصدت لها قوات الدفاع الجوي السوري لتضع هذا العدو امام فشل جديد .