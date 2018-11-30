وزير المال التقى نائب رئيس البنك الدولي

استقبل وزير المال في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ نائب رئيس ​البنك الدولي​ ​فريد بلحاج​ يرافقه المدير الإقليمي ساروج كومار على رأس وفد من البنك، حيث تم التداول في الوضع ال​لبنان​ي بكل أوجهه وفي وضع مشاريع البنك الدولي التي يجري تنفيذها في لبنان وتلك المزمع المباشرة بها، وكان تشديد على أهمية الشراكة بين لبنان والبنك الدولي خصوصاً وأن المشاريع بينهما تمس قطاعات حيوية.

وكان تشديد من الجانبين على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي معتبرين أن تشكيل حكومة جديدة أصبح أكثر من ضرورة تضع حداً للبلبلة حول الوضعين المالي والاقتصادي وترخي بأجواء ثقة لناحية مستقبل المشاريع المقررة للبنان وتسهّل وضع وسائل تسمح بالاستفادة من مؤتمرات الدعم للبنان.