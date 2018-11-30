جنبلاط: حملات التشهير والتزوير وصلت الى حدود الشغب على طرقات الجبل

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "حملات التشهير والتزوير وصلت بالامس الى حدود الشغب والتحدي على طرقات الجبل"، موجها الشكر الى "​الجيش​ الذي فتح الطرقات واعتقل المشاغبين لكنني اوضح بان ​المختارة​ خط احمر ايا كانت الموازين الاقليمية". وأضاف: "من جهة اخرى وفي مجال النفقات اوقفوا كل انفاق غير مجدي لكن معاشات الجيش هي ايضا خط احمر".

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