رئيس بلدية حوش تل صفية: كل الطرق المؤدية إلى حوش تل صفية سالكة بشكل طبيعي

أكد رئيس بلدية حوش تل صفية عباس معاوية أن "الاشتباكات بين ​الجيش​ ومطلوبين تمت صباح اليوم في محلة عدوس في ​بعلبك​ وليس في النطاق الجغرافي للبلدة، وأن كل الطرق المؤدية إلى حوش تل صفية سالكة بشكل طبيعي".

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