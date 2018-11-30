باسيل بحث مع المطران كالاغر في القضايا التي تهم لبنان والفاتيكان

بحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ مع أمين سر حاضرة ​الفاتيكان​ وزيرالخارجية المطران بول ريتشارد كالاغر في القضايا التي تهم ​لبنان​ والفاتيكان.

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