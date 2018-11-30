أحمد الحريري زار فرع مخابرات الجيش في الجنوب

زار أمين عام ​تيار المستقبل​ ​احمد الحريري​ فرع ​مخابرات الجيش اللبناني​ في ​الجنوب​ في ثكنة زغيب العسكرية في صيدا والتقى رئيس الفرع العميد الركن فوزي حمادي بحضور رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب مهنئاً بالذكرى الخامسة والسبعين للإستقلال . وكان اللقاء مناسبة لإستعراض الأوضاع الأمنية والعامة في البلاد.

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