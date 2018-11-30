السفير اللبناني في اليابان: التقينا كارلوس غصن 3 مرات في مكان توقيفه

أعلن السفير اللبناني في اليابان عن 3 لقاءات تمت مع اللبناني كارلوس غصن في مكان توقيفه، وأن السفير الفرنسي في اليابان ايضا التقاه أكثر من مرة.
وكشف أنه سيكون هناك لقاء جديد يوم الاثنين مع غصن.
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