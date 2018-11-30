قبول الاخبار المقدم من محامين في حق وئام وهاب وإحالته الى المعلومات لبدء التحقيق

أعلن المدعي العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ بقبول ​الاخبار​ المقدم من قبل مجموعة من المحامين في وجه الوزير السابق ​وئام وهاب​، وإحالته الى ​شعبة المعلومات​ للتحقيق وإجراء المقتضى.

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