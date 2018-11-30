عراقجي: اوروبا طرحت افكارا جدیدة بشأن الآلیة المالیة

اعلن مساعد وزير الخارجیة الایراني للشؤون السیاسیة ​عباس عراقجي​ ان "​اوروبا​ طرحت افكارا جدیدة حول الآلیة المالیة للتعامل التجاري والاقتصادي مع ایران"، مشيراً إلى انه "خلال المحادثات مع الجهات الاوروبیة تم طرح افكار وسبل جدیدة من ضمنها الارتباط مع ادارة الآلیة وتسجیلها فی اوروبا".

ولفت إلى "اننا ندرك بان اوروبا تعاني من الضغط الامیركي لفرض العزلة على ایران ولكن من المهم جدا الحفاظ على الاتفاق النووی بین ایران والاطراف الاخرى"، مشيراً إلى أن "​ايران​ لم تستفد كثيرا من المزایا الاقتصادیة للاتفاق النووي"، مضيفا: "لو استمر هذا الوضع فان الاتفاق یقترب من الموت وان جهود اوروبا سوف لن تنفع للحفاظ عليه".

واعتبر عراقجي ان "القرار في هذا الصدد يقع على عاتق اوروبا"، مشيراً إلى أنه "على ​الاتحاد الاوروبي​ ضمان التعامل التجاري مع ایران لان الوقت یمضي بسرعة وان صبرنا بدأ ینفد".

واكد ان "ایران ورغم الحظر الامیركي قد عثرت دوما على السبل اللازمة لتصدیر نفطها وان شكوك زبائن ایران التقلیدیین مثل الیابان التی اوقفت وارداتها لم یؤد الى تصفیر صادرات ​النفط​ الایرانیة"، مشيراً إلى أن "ايران قد فقدت ثقتها بعملیة الحوار مع امیركا وتوصلت الى نتیجة مفادها ان لا فائدة فى استئناف محادثات جدیدة".

وأشار إلى أنه "على الشركات الیابانیة فی هذه الظروف ان یكون فكرها خلاقا لمواصلة التجارة مع ایران وان تمتنع عن التحفظات غیر الضروریة".