صحيفة تركية: محكمة اسطنبول تصدر قرارا بالقبض على المتهمين بقتل خاشقجي

ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن "محكمة ب​اسطنبول​ أصدرت قرارا بالقبض على المتهمين بقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ أينما وجدوا". ولفتت الصحيفة إلى أن "قرار المحكمة ينص على التحقيق مع المتهمين في اسطنبول وفقا للقانون التركي". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد "طالب السلطات السعودية بتسليم المتهمين في قضية مقتل خاشقجي إلى القضاء التركي لمحاكمتهم في اسطنبول بسبب ارتكاب الجريمة على الأراضي التركية".

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