عرض موقع «Ebay» للبيع الإلكتروني وثائق بخط الرئيس السابق للعراق صدام حسين، للبيع بمبالغ تتراوح بين 2000 و3000 دولار للوثيقة. وأظهرت الوثائق أوامر من صدام حسين للجهات الحكومية والأمنية والوزارات، خلال سنوات حكمه. وضمت إحدى الوثائق أمراً موجَّهاً إلى وزارتي الخارجية والتجارة، بتقديم 144 سيارة «كريسيدا» إلى جمهورية مصر العربية كهدية، وبندقية مصنوعة من الذهب الخالص للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. وأظهرت إحدى الوثائق توجيهاً من صدام إلى الديوان الرئاسي بسحب كل الأوسمة والأنواط من حكام الخليج، واصفاً إياهم بـ»حكام صغار للأجنبي». وفي إحدى الوثائق اتهم صدام حكومة الكويت بالتعنت والصلافة، ووصف الشيخ جابر الأحمد الصباح بـ»قارون». وجاء في واحدة من أهم الوثائق المعروضة أمرُ صدام حسين بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية؛ حداداً على وفاة العاهل السعودي، الملك خالد بن عبد العزيز. المصدر: عربي بوست

شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق بخط صدام حسين معروضة للبيع.. إحداها لمنح بندقية ذهبية لحسني مبارك، وأخرى لسحب الأوسمة من كل حكام الخليج إلا واحداً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العنكبوت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العنكبوت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .