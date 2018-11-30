“مصطفى السني وحسن محجوب” نجوم في صف البنزين

جمعت الصدفة و(صف البنزين) المطربان الشابان “مصطفى السني وحسن محجوب” أثناء وقوف الاثنين لتعبئة خزان وقود سيارتهما.

وقال “حسن محجوب” إنه وقف في الصف منذ الثانية صباحاً ولم يستطع تعبئة خزانه إلا بعد شروق الشمس، وكتب معلقاً: التميز الحقيقي واقفين قبل الناس ديل كلهم من الساعة 2 صباحاً والحمد لله وصلنا خط النهاية وختم بقوله: (سعيدين في حكومة معتز).

وتفاقمت أزمة البنزين بحسب صحيفة المجهر يوم الجمعة بصورة حادة خلال اليومين السابقين، وشهدت عدد من الطلمبات في العاصمة والولايات صفوفاً تتزايد يوماً بعد آخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)