في أول سابقة.. لقاء تفاكري لـ(محبي الكلاب بالخرطوم)

في سابقة جديدة في المجتمع السوداني يعتزم مجموعة من هواة ومربيي الكلاب تنظيم (اللقاء التفاكري والاستعراضي الأول) بحدائق المطار شارع عبيد ختم في الرابعة من عصر اليوم الجمعة.

وانتشرت ملصقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو محبي الكلاب إلى الاجتماع بالحديقة مع التشديد على أن حضور الكلب أكثر أهمية وجاء بالملصق (حضورك مهم.. وحضور كلبك مهم جداً).

وفي السياق انتقد متابعون بحسب صحيفة المجهر يوم الجمعة تنظيم مثل هذه اللقاءات التي اعتبروها انصرافية في وقت يعاني فيه الناس من ضائقة معيشية وندرة في توفير أساسيات الحياة وتتابع صفوف البنزين والجازولين والخبز والصرافات، ولفتوا إلى أنه من الأهم تصويب جهود المؤسسات المدنية إلى ما يهم الناس في الوقت الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)